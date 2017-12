De Nederlandse malaise gaat gewoon verder: desastreuze Europese campagne heeft (in tegenstelling tot bij ons) rampzalig gevolg voor onze noorderburen

Na het missen van het EK en WK heeft Oranje nu nog een dreun gekregen. Dit keer op clubniveau. De Nederlanders zakken naar de twaalfde plaats op de UEFA-ranglijst voor clubcompetities en verliezen zo hun rechtstreeks ticket voor de Champions League.

De Nederlanders hebben er, net als de Belgen, een verschrikkelijke Europese campagne opzitten. Feyenoord eindigde met amper drie punten laatste in hun Champions Leaguepoule. Net als Vitesse, die vijf punten wisten te sprokkelen in de Europa League (in een poule met o.a. Zulte-Waregem).

Ajax haalde vorig seizoen nog de finale van de Europa League maar werd al uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League (Nice) en Europa League (Rosenborg). NK Osijek kegelde PSV al in de voorrondes uit Europa. Ook Utrecht overleefde de voorrondes van de Europa League niet.

Gevolg? Nederland is na de groepsfases weggezakt naar de twaalfde plaats op de UEFA-coëfficientenlijst, Oostenrijk wipt over onze Noorderburen. Zo verliezen de Nederlanders hun rechtstreeks ticket voor het kampioenenbal.