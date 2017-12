Valt nu toch het doek in Genk? "Ik voel nog genoeg steun"

Foto: © photonews

Een 1-1 thuis tegen Eupen, dat doet pijn. Albert Stuivenberg werd de voorbije weken de hand boven het hoofd gehouden door het Limburgse bestuur, maar zijn positie lijkt nu onhoudbaar geworden.

Stuivenberg was zaterdagavond op zijn persconferentie bijzonder ontgoocheld en was in het ongewisse over zijn directe toekomst. "Ik voel nog genoeg steun binnen de club", aldus de Nederlander.

Maar de druk van de supporters wordt intussen wel bijzonder groot. Stuivenberg leidt vandaag nog de trainingen, maar het zwaard van Damocles lijkt toch boven zijn hoofd te hangen. "Ik blijf hard werken zoals ik altijd doe. Meer kan ik ook niet doen. We zullen wel zien hoe het verder loopt."