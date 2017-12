Eerste reacties over ontslag Stuivenberg: "Met deze spelers moest hij altijd in de top 6 eindigen"

Foto: © photonews

't Is gebeurd: Albert Stuivenberg is niet langer trainer van Racing Genk. Tijdens de voorbeschouwing van Man Utd-Man City kwam het nieuws live binnen bij de analisten van 'Studio Live' op Play Sports en zij gaven meteen hun eerste reactie.

Eric Van Meir beet de spits af. "Genk heeft net 1 op 9 gehaald, te weinig. Ze hadden wel een goede periode vanaf die winst tegen Anderlecht, maar het bleef toch kantje boordje. Met deze spelers moest hij altijd in de top 6 eindigen", meent hij.

De helft van de trainers is al ontslagen en we zijn nog maar half december

Jan Mulder bekeek het vanuit een andere hoek. "Tegenwoordig is het publiek de beleidsmaker. Zij roepen meteen 'trainer weg!' Als dat te lang duurt, vraagt de club zich af ‘hoe lang houden we dat nog vol?’ Dat is geen kwaliteitsoordeel, alleen sentiment."