Essevee vol vertrouwen naar Stayen: "Hiervan profiteren", "Misschien vleugels" en "Inhaalrace na Nieuwjaar"

Foto: © photonews

Het was lang geleden, maar donderdag was het nog eens ouderwets feest aan de Gaverbeek. Lazio werd puntenloos naar Rome gestuurd, Essevee tankte het nodige vertrouwen met oog op de zware slotfase van 2017. Te beginnen in Sint-Truiden.

"Toen het 2-2 werd tegen Lazio? Dan denk je opnieuw aan de match tegen Club Brugge waarin we nog verloren. Ik was bevreesd dat we ook mentaal ten onder gingen gaan, maar we hielden vol", kon Francky Dury er wel om lachen op donderdagavond.

Winst nodig in de competitie

"Maar we hebben nu ook vooral winst nodig in de competitie. We willen toch nog een keer of twee-drie winnen in de vier wedstrijden die ons in 2017 nog resten, want we waren in vrije val van plek 3 naar 10. Enkel met winst kunnen we aansluiting houden met de linkerkolom, daarna moeten we de inhaalrace inzetten na Nieuwjaar."

Ook de spelers tankten vertrouwen door de overwinning tegen Lazio: "Het deed enorm veel deugd om toch nog te winnen. Bij verlies hadden we de vermoeidheid eens zo hard gevoeld, nu gaan we misschien vleugels krijgen", vatte Nill De Pauw het treffend samen.

Gaan profiteren van Europese winst in competitie

"Nee, de vermoeidheid mogen we nu niet voelen", pikte Michaël Heylen in. "Na een paar mindere prestaties - ook van mij - was het belangrijk om nog eens goed te presteren. De vier duels tegen teams die rond ons staan kunnen er nog een spannend eindejaar van maken."

Leya Iseka zette het orgelpunt tegen Lazio en ook het orgelpunt op de reactiestroom: "Ja, we gaan echt wel iets hebben aan die drie Europese punten, ook al had het niet echt veel belang. We kunnen er van profiteren in de competitie."