Cercle Brugge zet inhaalrace in: "Die top vier? Daar kijk ik eigenlijk niet naar"

Foto: © photonews

Cercle Brugge ging vrijdagavond reeds winnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge. Daarmee komen ze steviger in de top vier te staan. Maar die plek interesseert trainer Franky Vercauteren amper.

Vercauteren was ondanks de cijfers niet helemaal tevreden. "We konden niet vooruit blijven pressen en dat is toch wel een werkpunt voor ons. Na een doelpunt moeten we beter de controle over de match kunnen houden", zegt hij bij Proximus11. "Nu verdedigden we vaak slecht uit waardoor er te veel druk kwam rond onze eigen zestien."

Maar de top vier dus, al wil Vercauteren meer. "Eigenlijk kijk ik niet naar die top vier", zei hij. "We hebben nog een beetje in te halen om ons eigenlijke doel te bewerkstelligen."