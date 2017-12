OFFICIEEL: Eupen grijpt naast bekend transfertarget (ex-Beerschot en Oostende)

Eupen heeft zijn kans gemist. Trainer Claude Makélélé wil er in januari drie à vier spelers bijhalen die de competitie kennen en kwam daarbij uit bij Frédéric Brillant, maar die kiest voor een andere optie.

De 32-jarige verdediger blijft liever in de Verenigde Staten voetballen. Een dag na het einde van het seizoen maakt hij de overgang van New York City, waar zijn contract afliep, naar DC United. Dat kondigde de club zondag mee via de officiële kanalen.

Brillant speelt sinds vorig jaar in de MLS. Daarvoor speelde hij tussen 2011 en 2016 in België, zo kwam hij uit voor Beerschot en Oostende.