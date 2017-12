Genk-fans staan niet te springen voor de komst van Besnik Hasi: "Dan verkoop ik mijn abonnement"

Albert Stuivenberg is niet langer de T1 van KRC Genk. Voorzitter Peter Croonen bevestigde zondag in de vooravond dat er snel een opvolger het roer overneemt. Ex-speler van de club Besnik Hasi is een naam die in de wandelgangen al circuleert.

De 45-jarige Hasi kent de club en is momenteel vrij na zijn ontslag bij het Griekse Olympiakos. Toch zien de Limburgse fans de Kosovaar niet zo graag komen. Genk-voorzitter Croonen wilde vooralsnog niet op eventuele namen van kanshebbers ingaan.

Geen Hasi ! Spendeer eindelijk eens aan een goede trainer! Dringend tijd voor nieuw bestuur, of zien jullie de lege plekken niet? Genk uitmelken, dat doen jullie! #krcgenkofficial @KRCGenkofficial #sporza — Herman Wyrem (@Hwyrem) 10 december 2017

toch wel opvallend het genkse bestuur geeft dezelfde uitleg nu als bij het ontslag van peter maes. Hopelijk wordt hasi niet de nieuwe trainer — yordi van de kerkhof (@yordivdk) 10 december 2017

Het dieptepunt #gnkeup hebben we dus gehad. Conclusie vandaag getrokken: #Stuivenberg ontslagen. En nu @KRCGenkofficial? De gemakkelijkste optie is Hasi, maar is dat ook de beste? Heb mijn twijfels. Zie meer in een motivatortype met een degelijke veldtrainer, type Hans Visser. — Danny Schrijvers (@dschrijvers) 10 december 2017

Stuivenberg ontslaan allemaal goed en wel, maar kom nu niet af met Besnik Hasi want die vertrekt hier even snel als die gekomen is. + heren in de ivoren toren, dringend tijd om in de spiegel te kijken. @KRCGenkofficial — Yassin (@yassinm__) 10 december 2017

Wel origineel om een nieuwe trainer te kiezen. Je nodigt niuewe kandidaten uit om de aftrap te geven. Vorige week Besnik Hasi, nu Hugo Broos — Jos Bylemans (@BylemansJos) 6 december 2017

Als het hasi word stopt het voor mij!!! #KRCGenk @KRCGenkofficial — 🔥DvD🔥 (@MR_DVDKE1) 10 december 2017