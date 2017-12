Terugkeer in mineur voor Van der Bruggen: "Na de rust stond er maar één ploeg op het veld"

Hannes Van der Bruggen speelde voor het eerst terug in de Ghelamco Arena, maar kon als kapitein van KV Kortrijk niet met punten huiswaarts keren. Hij reageerde achteraf teleurgesteld.

"We speelden hier twee wedstrijden", aldus Van der Bruggen. "Die eerste helft was echt niet goed, ook door de druk van Gent. We konden de voetballende oplossing toen echt niet vinden."

'Pannakoning'

Het liep voor geen meter bij Kortrijk, ook Hannes Van der Bruggen zelf kende een minder moment toen Kubo hem met een bruggetje achter het steunbeen het bos instuurde. 'Hey, pannakoning', lachte Foket toen hij Van der Bruggen passeerde in de mixed zone. "Dat ga ik nog lang mogen horen."

"Ik had echt geen goed gevoel na die eerste helft, maar na de rust stond er maar één ploeg op het veld. Wij kregen grote kansen, maar als je hier iets wil halen, moet echt alles meezitten."

"We scoorden wel die goeie goal, maar we begonnen echt niet goed. In de tweede helft durfden we meer en trapten we de bal minder snel buiten." De rust houden wordt ook in Kortrijk het devies.