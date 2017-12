Vanhaezebrouck kijkt naar de ref: "Twee keer dezelfde situatie, twee keer andere beslissing"

Anderlecht staat weer met beide voeten op de grond. Na een goeie reeks kregen ze eerst een klap van Standard om de oren in eigen huis en nu ook van Charleroi. Hein Vanhaezebrouck ziet dat hij nog veel werk heeft, maar ziet toch ook een constante in de randomstandigheden.

Vanhaezebrouck was ook niet mals voor zijn spelers. "Na de beste prestatie van het seizoen was dit misschien wel de slechtste. Nochtans waren we goed begonnen, met een paar goeie combinaties. En dan is er die lange bal, die slecht valt. Maar ik verwijt 'Oli' niets, hij deed niets verkeerd op die fase. Bij die tweede gele kaart had hij wel slimmer moeten zijn."

De scheidsrechter van dienst, Visser, kreeg dus ook een veeg uit de pan. "Ik word er stilaan aan gewend. Eerst heb je Benavente, die duidelijk ook simuleert te vallen en hij geeft niets. Aan de overkant valt Teodorczyk en hij krijgt geel, terwijl hij weet dat hij al geel had. Twee keer dezelfde situatie, met twee keer een andere beslissing."

Geluk-ongeluk

Maar Vanhaezebrouck ziet dat Anderlecht in de hoek zit waar de klappen vallen. "Het geluk staat niet aan onze kant. Elke keer de videoref bij ons komt, gebeurt er niets. Als hij niet komt, wel. Dat is geen verwijt, dat is gewoon ongeluk. Andere ploegen hebben dat geluk nu wel aan hun kant."