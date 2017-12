Clasie veroverde bij eerste basisplaats meteen de harten: "Na zeven, acht maanden... dit doet deugd"

Foto: © photonews

Jordy Clasie mocht bij Club Brugge voor het eerst in de basis starten en deed dat uitstekend. De Nederlandse middenvelder speelde geweldig en leverde een assist af.

"Als je al na twee minuten spelen op voorsprong komt, is dat perfect. Tegen zo'n teams weet je dat je snel moet scoren, dan neem je het geloof weg dat hier iets te halen valt", aldus Clasie achteraf.

"In de eerste helft was er maar één ploeg die wou scoren, druk zetten en winnen. Dat horen we thuis ook te doen. Bij balverlies moet je die bal zo snel mogelijk terug willen. Dan hebben heel wat teams het lastig."

Mijn vertrouwen gaat enkel maar omhoog -Jordy Clasie

Clasie gaf daarin het goeie voorbeeld, na een balrecuperatie bood hij Diaby de 3-0 aan. "Uiteraard ben ik tevreden. Als je zeven, acht maanden lang nooit die negentig minuten gespeeld hebt, doet dat deugd. Zeker omdat ik ook belangrijk was voor het team. Mijn vertrouwen gaat er enkel maar door omhoog."