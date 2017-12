Lang geleden, maar u kan nog eens pokeren

Foto: © photonews

Elke dag opnieuw prijs in de maand december, dat is de kern van de zaak op onze webstek. Op zondag kan je nog eens een leuke duit in het zakje doen met een pokertoernooi!

Pokerspelers, zijn jullie er klaar voor? Om te vieren dat de Unibet Open al 10 jaar bestaat, geven we jou de kans om te spelen voor €3.000 aan geldprijzen of een plaats bij het evenement van volgend jaar. Maar wees er snel bij want alleen de eerste 2.000 spelers kunnen meedoen!

Wanneer vindt het toernooi plaats?

Het toernooi heet “Unibet Open 10 van €3.000” en begint om 19u30. De registratie wordt anderhalf uur vóór de start geopend en is open voor de eerste 2.000 spelers.

Hoe werkt het?

1. Ga naar 'Toernooi' in het Unibet Poker-gedeelte.

2. Klik op "Volledig toernooi".

3. Type "Unibet Open 10" in het zoekveld en het toernooi wordt weergegeven nadat het is geladen.

4. Voer vanaf 18u00 het wachtwoord in om binnen te komen! Wachtwoord = decennial