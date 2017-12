Leko kiest voor Clasie en Diaby, match start wellicht later

Foto: © photonews

Club Brugge wil in eigen huis de negende thuisoverwinning op rij in deze competitie behalen. Niemand kon de troepen van Leko vooralsnog in Brugge bedreigen. Lukt het Sporting Lokeren wel?

Club Brugge scoorde al 22 keer op acht thuisoverwinningen en was met tien goals in de laatste drie wedstrijden offensief in goeie doen. De Bruggelingen willen ook een goeie generale repetitie vóór het bezoek van Anderlecht volgende zondag.

Selectie Club

Als we puur de statistieken bekijken, maakt Lokeren weinig kans, maar de motivatie is alvast groot. KV Mechelen won in Oostende en zette zo druk op de andere teams onderin.

Peter Maes selecteerde voor de partij de volgende namen: Verhulst, Geens, De Wolf, Marzo, Mpati, Skulason, Monsecour, Ticinovic, Filipovic, Terki, Michel, Benchaib, Torres, Rassoul, Söder, Kehli, De Sutter, Triest, Hupperts, De Ridder.

