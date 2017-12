Makelele legt uit waarom hij tevreden is na het gelijkspel in Genk

Foto: © photonews

Claude Makelele lijkt met Eupen op de goede weg. De Panda's kamperen nog op de laatste stek, maar wisten wel een punt te pakken tegen achtereenvolgens Club Brugge en Racing Genk.

"We wisten dat Genk over heel wat kwaliteiten beschikt en dat we fysiek klaar moesten zijn", reageerde de oefenmeester na de wedstrijd. "We scoorden voor de pauze de gelijkmaker, maar in de tweede helft hadden we niet veel kansen meer om nog een tweede goal te scoren."

Met één puntje schiet Eupen niet echt veel op in het klassement, maar het zorgt wel voor vertrouwen in het kamp. "Dit is een mooi punt voor ons. We hebben fysiek hard gewerkt, voor elkaar gelopen en de juiste mentaliteit getoond. We zijn op de goede weg."