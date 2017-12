🎥 Manchester City breidt voorsprong op United uit tot elf punten dankzij twee foute 'assists' van dramatische Lukaku

Manchester City heeft zijn voorsprong op stadsrivaal United vergroot met elf punten. De topper op Old Trafford eindigde op 1-2, met een ongewilde hoofdrol voor Romelu Lukaku.

Mourinho gaf voor de match al aan dat ze minder balbezit zouden hebben en hij heeft gelijk gekregen. Zijn ploeg was quasi nergens en City zette het overwicht net voor de rust om. Een tot dan onzichtbare Lukaku bukte zich waardoor Otamendi het kopduel won en David Silva kon binnenknallen.

Lukaku assisting David Silva 👏🏽 finally a goal contribution in a big game from him #LukakuSkills pic.twitter.com/ud7uCG8jhP — Lukaku Skills (@LukakuSkills) 10 december 2017

Net voor het affluiten hing Rashford de bordjes dan toch weer geheel onverwacht gelijk. 1-1 bij de rust en alles was nog mogelijk.

Maar in de tweede helft kwamen The Citizens terug op voorsprong, wéér door een fout van Lukaku. Hij raakte de bal verkeerd bij het uitverdedigen en legde de bal in de voeten van Otamendi, die de 1-2 kon binnentrappen.

Otamendi makes it 2-1 for Man City. Last when we saw Lukaku in the game was when he was aiding City a goal pic.twitter.com/btm1sbWXgB — Opeele Boateng (@CoachOpeele) 10 december 2017

Ibrahimovic kwam hem nog vergezellen in de aanval, maar geen van beiden kon nog gelijkmaken. Zo telt Manchester City 46 punten, dat zijn er nu al elf meer dan United. Wie houdt hen nog tegen?

Romelu Lukaku has made two assists for Man City today 🤔🤔🤔 — Raj Lyall (@lyallr) 10 december 2017