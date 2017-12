Verkeerde keuzes van Klopp kosten Liverpool de winst in Merseyside Derby tegen Everton

Deze week maakte Liverpool in de Europa League korte metten met Spartak Moskou, 7-0 was de monsterscore. Maar in de iets belangrijkere Merseyside Derby tegen Everton, liep dat een pak minder.

Een verplettering, overdondering, dominatie tot en met... Noem het wat je wilt, maar Liverpool is toch niet verder geraakt dan 1-1 tegen Everton.

Ze kwamen wel nog op voorsprong via sterspeler Salah net voor de rust, heel verdiend trouwens. Het was lang wachten op de verdubbelaar, en uiteindelijk was het Everton dat compleet uit het niets scoorde via een strafschop. Mignolet was kansloos tegen Rooney. Het was zowat het enige schot op doel van de bezoekers.

Verkeerde keuzes

Het roteren van trainer Klopp bleek achteraf gezien toch een verkeerde keuze. De twee smaakmakers Coutinho en Firmino bleven allebei op de bank voor de belangrijke derby. En als ze er dan eindelijk inkwamen moest Salah naar de kant. Vreemde keuzes, die Liverpool een driepunter kosten.