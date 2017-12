3 op 15 en 3 op 27... STVV en Zulte Waregem hebben nood aan een driepunter

Op de laatste wedstrijd van de 18e speeldag gaat Zulte Waregem op bezoek naar het verre Sint-Truiden. Beide teams kunnen een overwinning wat goed gebruiken na de povere resultaten van de laatste weken.

Sint-Truiden puurde slechts drie punten uit de laatste vijf wedstrijden. De Limburgers dreigen zo hun plekje in play-off 1 de komende weken kwijt te spelen. De Kanaries zullen het in het belangrijke duel tegen Zulte Waregem zonder de geblesseerde De Petter moeten doen. Ook Ceballos en Kotyisch zijn nog out.

De selectie van Sint-Truiden: Steppe, De Sart, Botaka, Charisis, Gueye, Bezus, Boli, Asamoah, Schevenels, Vetokele, Kitsiou, Antunes, Dussaut, Pirard, Ayala, De Norre, Teixeira, Legear, Goutas, Acolatse

Geen De Petter bij STVV

Zulte Waregem bevindt zich net als STVV ook in een negatieve spiraal in de competitie, maar Essevee tankte donderdag wel vertrouwen door de 3-2 winst tegen Lazio. Nu is het hopen op een nieuwe zege in de competitie, want 3 op 27 is absoluut niet voldoende voor een subtopper als Zulte Waregem.

Francky Dury kan voor het bezoek aan Stayen niet rekenen op de geblesseerden Derijck, De Mets, Oldrup Jensen, Olayinka, Cordaro en Kastanos.