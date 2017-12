Ontslag van Stuivenberg zat eraan te komen: "Het bestuur kon niet anders, hij was een te schoolmeesterachtig type"

KRC Genk zette zondagmiddag zijn hoofdcoach Albert Stuivenberg aan de deur. De situatie bij de Limburgse topclub was onhoudbaar geworden.

"Er zat geen beleving meer in. Het Genk-bestuur kon niet anders na de wedstrijd tegen Eupen", analyseert Stef Wijnants het ontslag bij Sporza. "Genk moest veel jonge spelers inpassen, maar sprak wel de ambitie 'top 3' uit. Die lag een beetje hoog. Verder hadden ze heel veel blessures."

Daar kon de Nederlandse trainer niet goed mee om. "Stuivenberg was een schoolmeesterachtig type. Hij kreeg nooit de grote bezieling bij de spelers", vervolgt Wijnants.

Moeilijke oefening

Ondertussen wordt Besnik Hasi al genoemd. "Hasi is een piste, als je uitkomt bij een trainer die Genk kent en beschikbaar is. Maar als je nu een trainer haalt die al een gevestigde waarde is, dan is dat moeilijk te rijmen met de insteek die Genk wil geven. Dat is een moeilijke oefening, want Peter Maes is met betere resultaten aan de kant geschoven."