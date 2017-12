Maes zag het met lede ogen aan: "Heel slechte mentaliteit"

Foto: © photonews

Peter Maes zag zijn Sporting Lokeren in de eerste helft tegen Club Brugge volledig van de mat gespeeld worden. De oefenmeester stuurde in de rust bij, maar toen was het kwaad al geschied.

"Wij hadden een heel slechte mentaliteit in de eerste helft. We liepen voortdurend achter de feiten aan." Bovendien had hij nog gehamerd op het gevaar van Club Brugge.

Maes ontevreden over eerste doelpunt

"Vanaken scoorde uit een positie die dicht moest zitten. Daar hebben we de hele week op gehamerd, maar dat gebeurde niet." Het doelpunt kwam er al na iets meer dan een minuut, na elf minuten stond het al 2-0. "Als we de bal niet hebben, moeten we keihard werken en dat hebben we niet gedaan voor de rust."

Na de 3-0 van Diaby was het helemaal over en out. "De tweede helft zijn we gestart alsof het 0-0 stond." Toen ging dat plots wel goed. "We hebben getoond hoe je een match moet starten. Hadden we dat in de eerste helft gedaan, had er een andere uitslag op het bord gestaan."