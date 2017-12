Provinciaal voetbal trekt aan alarmbel: "Het is voorbij als er meer volk op dan naast het veld staat"

Foto: © Photonews

Het provinciale voetbal zit helemaal in het slop. Er komt nog amper volk kijken en steeds meer ploegen moeten de stekker eruit trekken. Derdeprovinciale FC Vurste-Semmerzake bijvoorbeeld. Die stoppen er ook mee na dit seizoen.

“Enkele jaren geleden haalden we nog 140 man. Bij onze laatste match stonden er nog 29 langs de lijn. Terwijl we nochtans op kop staan in het klassement. Zo heeft het geen zin meer, het is voorbij als er meer volk op dan naast het veld staat”, zegt Pascal De Mulder (53), voorzitter van derdeprovincialer FC Vurste-Semmerzake, in Het Nieuwsblad.

Want de kosten zakken niet. “29 mensen die 5 euro entree betalen. Dat is zelfs niet voldoende voor de factuur van één week elektriciteit”, zegt De Mulder. “Laat staan dat je er de voetballers mee kan betalen. Beterschap is er ook niet in zicht, de mensen die nog komen kijken, zijn doorgaans van oudere leeftijd. Je ziet je supporters letterlijk uitsterven.”

Alleen de echte fans

En De Mulder weet ook hoe het komt. “Iedereen kan nu op bijna elk moment van de dag naar wedstrijden kijken op tv. Als je op zondagnamiddag als derdeprovincialer de concurrentie moet aangaan met een topmatch in eerste klasse of zelfs de Engelse Premier League, dan wordt het moeilijk. Dan blijven alleen de echte fans over.”