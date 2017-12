Januzaj onderuit tegen laagvlieger, Real Sociedad wacht al een maand op eerste zege

Foto: © photonews

Real Sociedad zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de uitschakeling in de Copa del Rey door een derdeklasser, de competitienederlaag tegen Atlético Madrid en het verlies in de Europa League tegen Zenit, ging het nu ook thuis onderuit tegen laagvlieger Malaga.

Adnan Januzaj stond in de basis voor Real Sociedad. Hij mocht iets meer dan uur spelen. Het waren twee strafschoppen die de Basken uiteindelijk de das omdeden. Baston benutte de eerste penalty na 23 minuten, maar miste op het uur zijn tweede poging. Gelukkig voor Malaga was Castro goed gevolgd en hij tikte de 0-2 binnen.

Real Sociedad blijft zo negende in de Primera Division met negentien punten. Malaga stijgt naar de voorlaatste plaats, maar is nog steeds niet uit de degradatiezorgen.