Red Flame Heleen Jaques blikt terug op maanden blessureleed: "Zelfs autorijden lukte niet meer"

Foto: © photonews

Na het EK ging ze onder het mes, ondertussen is ze eindelijk terug in de A-kern. En ze kijkt hartelijk uit naar voetballen in de Super League.

"Het ging vier à zes maanden duren, maar ik kon na drie maanden al meespelen bij de beloften", aldus Heleen Jaques in gesprek met Voetbalkrant.com. "Ik had botvorming achteraan de hiel, waardoor ik een chronische achillespeesontsteking had."

Voor iedereen knokken om de plaatsjes

"De dag na een match kon ik nooit iets doen, zelfs met de auto rijden deed pijn. Het is in januari begonnen en na een tijdje werkten ook de ontstekingsremmers niet meer en een operatie bleek de snelste oplossing naar een remedie. Ik zat ondertussen al in de selectie van de A-ploeg, nu nog minuten maken."

De concurrentiestrijd is echter niet minnetjes achterin bij Anderlecht: "We doen het niet slecht, dus het zal niet makkelijk zijn om in de ploeg te raken. Maar ik weet hoe ik train en daar ben ik heel tevreden over. De club is heel goed bezig, het zal voor iedereen knokken zijn om de plaatsjes."