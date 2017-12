Zulte Waregem kan ook niet winnen van tienkoppig STVV en blijft achter met een schamele 4 op 30

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft een unieke kans op een nieuwe zege laten liggen. De ploeg van Francky Dury kwam op Stayen op voorsprong en speelde bijna een uur tegen 10 STVV-spelers, maar ging met een zuur punt naar huis.

Beide ploegen wisten wat er op het spel stond, want zowel Sint-Truiden (3 op 15) als Zulte Waregem (3 op 27) zaten in een serieuze dip. Essevee nam het initiatief, maar Pirard hoefde ondanks enkele prima voorzetten van Hamalainen, De Pauw en Walsh niet in actie te komen.

Halverwege de eerste helft brak de match dan toch open. Legear schoot een metertje naast, maar even later mocht Iseka alleen op Pirard af. Het sluitstuk van de Kanaries twijfelde en de aanvaller nam Pirard te grazen met een heerlijke stift. Goed tien minuten voor de pauze zat Zulte Waregem helemaal op rozen.

Bezus kreeg een fout mee, maar na het bekijken van de videobeelden kwam Lardot terug op zijn beslissing. Bezus ging volgens Lardot met gestrekt been door en mocht meteen gaan douchen. Al leek die 'gemene' fout er vooral te komen omdat Bezus uit evenwicht werd gebracht.

STVV nog bijna een uur met zijn tienen. Ook Essevee kende tegenslag, want het zag Coopman net voor de rust geblesseerd het veld verlaten. 0-1 was wel een terechte ruststand.

De eerste kans na de pauze was voor Essevee. Walsh kopte een half metertje over. Aan de overkant deed Teixeira beter. Na een vrije trap liet hij Bossut kansloos met zijn kopbal. 1-1 en opnieuw een match op Stayen.

De bezoekers namen opnieuw het heft in handen. Pirard bracht redding op het schot van Hamalainen en stond op de goede plek voor de kopbal van Iseka.

Maar het tempo van Zulte Waregem zakte en Sint-Truiden hield goed stand met zijn tienen. De beste kans van de tweede helft was voor de thuisploeg. Boli bood Vetokele de 2-1 op een schoteltje aan, maar de invaller miste onbegrijpelijk.

Het bleek extra zuur te worden, want ook de bezoekers konden geen vuist meer maken tegen 10 Kanaries. Enkel Baudry kreeg nog een goede kans, maar schot van dichtbij over. Het bleef 1-1 en zo komt er vooralsnog geen einde aan de vormcrisis van beide ploegen.