Mitrovic viel uit met chronische blessure: "Ik moet allang rusten, maar ga toch door"

Foto: © photonews

Toch even onrust bij AA Gent wanneer Stefan Mitrovic in de tweede helft tegen KV Kortrijk geblesseerd naar de kant moest. Blijkbaar kampt hij al een hele poos met die blessure.

"Het zijn de ligamenten van mijn enkel", aldus Mitrovic achteraf. "Ik heb het al een hele tijd en eigenlijk kan je dat alleen verhelpen door te rusten, maar ik speel toch door."

"Het is overbelast, maar ik geef alles voor het team." Mitrovic neemt daar wel een risico. De competitie wordt immers pas beslist in de play-offs én er komt een WK aan met Servië."

Ik probeer het te rekken tot de winterstop -Stefan Mitrovic

"Of ik beter zou rusten? Er komen belangrijke wedstrijden aan, hé. Er zijn argumenten voor en tegen. Ik zal met de medische staf beslissen wat we de volgende wedstrijden gaan doen. Ik hoop het te rekken tot de winterstop, om dan rust te nemen."

"We moeten toch ook in de top-zes blijven, tot Nieuwjaar moeten we die positie aanhouden." Het duo Mitrovic-Gigot doet het goed en dat wil de Serviër niet in gevaar brengen. Maar of hij dinsdag in Kortrijk zal kunnen spelen, is nog maar de vraag. "Dat moeten we zien, maar ik probeer alleszins. Dat doe ik altij."