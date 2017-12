Kums zucht: "Charleroi was goed, maar we mogen niet vergeten dat ze tegen tien man stonden"

Anderlecht dat thuis verliest met 1-3, je ziet het maar heel zelden gebeuren. Toch kon Charleroi de klus klaren en zo lopen ze samen met Club Brugge verder uit op Paars-Wit.

"We beginnen goed in de eerste twintig minuten, tot aan die penalty. Maar ik weet niet of het een was, ik heb de beelden nog niet gezien", vertelt Kums achteraf.

Als je een mannetje tekort komt, worden zij levensgevaarlijk in de omschakeling - Sven Kums

Nog in de eerste helft vielen Deschacht en Trebel weg, welke impact had dat op het verlies? "Het belangrijkste was dat we met 11 bleven. Charleroi was goed, maar we mogen niet vergeten dat ze tegen tien man stonden."

Daarbovenop maakte Kums een owngoal op het uur. "Tja... dat was een ongelukkig tegendoelpunt. Ik probeerde te tackelen en hij gaat erin", zucht hij.