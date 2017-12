🎥 Teodorczyk liep tegen een domme rode kaart aan, en reageerde zich op deze manier af in de catacomben

Foto: © photonews

RSC Anderlecht verloor zondag met 1-3 van Sporting Charleroi, al de derde thuisnederlaag voor de landskampioen in de Jupiler Pro League. Bovendien beëindigden de Brusselaars de wedstrijd met 9 man.

Olivier Deschacht voor rust en invaller Lukasz Teodorczyk in de tweede helft liepen namelijk tegen een rood karton aan. Nadat de Pool al een gele kaart achter zijn naam had staan, slikte hij een tweede voor een fopduik in de zestien.

De Gouden Stier van vorig seizoen zit diep en kon alweer zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. Toen hij misnoegd de kleedkamer opzocht, bonkte hij hard met zijn hoofd tegen de deur. De frustraties liepen bij Teodorczyk hoog op. Een gevoel waarmee wellicht tal van Anderlecht-fans mee naar huis gingen.