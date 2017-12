Kan Anderlecht scoringsprobleem intern oplossen? 'Terugkeer Anderlecht-huurlingen niet mogelijk'

Anderlecht heeft dringend nood aan vers bloed voorin. Lukas Teodorczyck is nog slechts een schim van de doelpuntenmachine die hij vorig seizoen was. Er doken al enkele transfertargets op, maar op de paarswitte loonlijst staan al reeds enkele spitsen die het prima doen.

Aaron Leya Iseka en Kiesse Thelin zijn door Anderlecht uitgeleend aan respectievelijk Zulte-Waregem en Waasland-Beveren en zijn bij hun clubs goed bij schot. Iseka is de laatste weken uitgegroeid tot een basisspeler bij Zulte en maakte ook in de Europa League een prima indruk. Thelin is zelfs de huidige topscorer van de Jupiler Pro League met 9 doelpunten.

Toch is een terugkeer naar hun moederclub voor beide spitsen niet mogelijk. Er werd namelijk geen optie tot terugkeer in hun contracten voorzien. Voor Beric is dit wel zo. Hoogstwaarschijnlijk keert de Sloveense huurling, die niet in de plannen van Hein Vanhaezebrouck lijkt te passen, in januari terug naar zijn Franse moederclub Saint-Étienne.