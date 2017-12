Buffel reageert na duur puntenverlies tegen Eupen: "Dit is al te vaak gebeurd"

Foto: © photonews

Opnieuw liet Racing Genk dure punten liggen en ditmaal in eigen huis tegen de laatste in de stand Eupen. Het spook van play-off 2 komt steeds dichterbij in Limburg.

"Eupen speelde met 5 achterin. Wij probeerden het spel wel breed te houden, maar het was niet makkelijk. We konden de 1-0 scoren en met die voorsprong hadden we de rust moeten ingaan, maar we gaven nog een goal weg", deed Thomas Buffel zijn relaas.

"Tijdens de tweede helft hebben we ondanks het collectief blok van Eupen toch enkele kansen gecreëerd, maar de bal ging er niet meer in. Soms speelden we te traag van links naar rechts."

We geven het te makkelijk weg - Thomas Buffel

Opnieuw laat Genk de kans liggen om naar de top zes te sluipen. "We hadden een goede zaak kunnen doen en daarom is het net zo jammer dat we twee punten laten liggen. Het is al te vaak gebeurd dat we het te makkelijk weggeven."

En dus rest er maar één oplossing: "We moeten als ploeg verder blijven werken, elkaar helpen en elkaar positief coachen."