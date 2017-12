Trossard geeft volmondig toe: "We presteren onder ons niveau"

Foto: © photonews

Leandro Trossard is terug. De jonge flankaanvaller mocht na maandenlang blessureleed zijn wederoptreden maken tegen Eupen, maar het leverde geen overwinning op.

"Het is spijtig dat de bal er niet meer in wilde tijdens de tweede helft", sakkerde Trossard. "Het is door ons eigen toedoen dat we de match uit handen gaven", verwees hij naar de blunder van zijn ploegmaats Vukovic en Malinovskyi.

"Dit is heel zuur. We presteren onder ons niveau", Trossard grif toe. "De kwaliteit die we brengen is onvoldoende. Ik heb er geen verklaring voor, anders had ik dat al wel in de kleedkamer gezegd. Ik hoop dat we de knop snel kunnen omdraaien."

Coach

Of de coach nu onder druk komt te staan? "De trainer is een nuchter persoon. Hij zal ook niet met de vinger naar bepaalde spelers wijzen. We moeten de kopjes weer bij elkaar steken en er vol voor blijven gaan."