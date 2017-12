1B: Union stopt zegereeks Lierse, Beerschot Wilrijk kan terug aansluiting maken met de subtop (als de sneeuw geen roet in het eten gooit)

Foto: © photonews

Lierse heeft zijn eerste punten laten liggen in de tweede periode in 1B. De 'Pallieters' gingen op het veld van Union Sint-Gillis onderuit met 1-0. Zo maakt Union een einde aan de 'winning streak' van zeven overwinningen op een rij.

Het was Kenneth Houdreth die de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening nam. De 24-jarige Belg devieerde een voorzet met zijn schouder in doel. Door de zege klimt Union naar de tweede plaats met 9 punten uit 5 duels.

Lierse blijft koploper in 1B met 12 punten uit evenveel matchen. Cercle Brugge is derde met 8 punten, na de overtuigende 0-3 zege op het veld van Roeselare. Eerder won Westerlo al van OH Leuven.

De enige resterende match in 1B is Tubize tegen Beerschot Wilrijk. De fusieclub heeft zijn start in de tweede periode gemist en telt momenteel slechts 4 punten. Mits een zege kan Beerschot Wilrijk dus terug aanknopen met de subtop. Momenteel is het wel nog onduidelijk of de match nog doorgaat door de sneeuwval.