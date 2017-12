Van Crombrugge legt uit waar coach Makelele op hamert

Foto: Photonews

Eupen kampeert nog steeds onderaan de tabel, maar de gelijke spelen tegen Club Brugge en Genk geven vertrouwen. Hendrik Van Crombrugge ziet dat de aanpak van de nieuwe coach resultaat oplevert.

"Het heeft ons veel energie gekost, we hebben heel hard moeten werken, maar we hebben een puntje beet. We mogen tevreden zijn met een punt op het veld van Genk, net zoals we blij waren met een punt tegen Club Brugge."

"Voor ons is elk punt belangrijk en bovendien zorgt dit wel voor een boost in het vertrouwen." Natuurlijk hoopt Eupen snel onderin weg te geraken, maar dat is niet evident. "Daarvoor moeten we een serie kunnen neerzetten", beseft de doelman.

Claude Makelele

Zo lijkt de aanpak van coach Makelele stilaan zijn vruchten af te werpen. "Elke coach heeft zijn eigen filosofie. Makelele hamert op het collectief en de organisatie. Het resultaat is belangrijk."

"Als er een nieuwe coach komt, dan willen spelers zich 200% geven om aan de coach te tonen dat ze in zijn systeem passen."