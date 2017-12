Veel duels van Red Flames uitgesteld of gestaakt, slecht nieuws voor Odeurs

Foto: © photonews

Ook op zondag was er weer heel wat te beleven op de Europese voetbalvelden. Hoewel: er waren toch ook wel wat zaken die in het water vielen. Of in de sneeuw beter gezegd ...

Zo ging in de Engelse Premier League enkel het duel tussen Everton en Sunderland door: 5-1. Bristol City met Flames Biesmans, Daniëls en Van De Putte kwamen niet in actie tegen Birmingham.

Topper op maandag

In Duitsland is de topper tussen het Wolfsburg van Tessa Wullaert en Bayern München voorzien voor maandagavond, op zondag kwam USV Jena in actie.

Het team van Justien Odeurs moest op bezoek bij Freiburg en verloor zwaar: 5-0. Jena blijft zo met 1 op 30 voorlaatste in de stand, Freiburg is voor eventjes leider in de Bündesliga.