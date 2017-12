Ex-Bruggeling heeft eindelijk de smaak van een titel kunnen smaken

Foto: © photonews

Toronto heeft zaterdag zijn eerste titel ooit in de MLS veroverd. In de finale versloegen de Canadezen titelverdediger Seatle met 2-0. Voor Victor Vazquez zijn eerste titel in zijn carrière.

Vazquez scoorde ook de geruststellende 2-0 diep in blessuretijd. De Spaanse spelverdeler, ex-Club Brugge, speelde de volledige wedstrijd. De 1-0 kwam op naam van Jozy Altidore.

Toronto is de eerste Canadese club op de erelijst. Het team van coach Greg Vanney nam op gepaste wijze weerwraak op Seattle. Dat pakte vorig jaar de titel door Toronto in een penaltyreeks met 5-4 te verslaan. In die finale van vorig jaar toonde Toronto zich ook al het sterkste, maar kwamen beide teams niet tot scoren.