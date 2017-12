Wat mogen we in de wintermercato verwachten met de inkomende miljoenen voor Bandé? Jankovic geeft het antwoord

KV Mechelen heeft er een goede week opzitten. Het pakte drie erg belangrijke punten op bezoek bij KV Oostende én het heeft de jackpot gewonnen met de transfer van Hassane Bandé richting Ajax aanstaande zomer. Wat gaat Malinwa nu zelf doen om zich te versterken?

KV Mechelen mag zich in de handen wrijven met de vele miljoenen die het krijgt voor de transfer van Hassane Bandé, die weliswaar pas in de zomer helemaal zal plaatsvinden - en dus niet in de winter, zoals eerder werd gestipuleerd met een uitleenbeurt aan Malinwa tot de zomer.

De miljoenen zullen echter vooral geïnvesteerd worden in de nieuwe tribune Achter de Kazerne, want zomaar wat inkomende wintertransfers doen? Dat staat niet in het woordenboek van de coach. "Neen, we gaan niet kopen om te kopen", klonk het al. "Er zal misschien wel een aankoop gebeuren, maar ik ga niet om vijf spelers vragen."

Hebben nog werkpunten, maar stonden er als hecht blok

Jankovic ziet namelijk nog de nodige groeimarge bij de huidige spelerskern. Ook de overwinning bij Oostende deed hem wat dat betreft deugd: "We hebben nog werkpunten. Zo hadden we het moeilijk om de bal bij te houden na de rust."

"Maar onze organisatie stond er, we moeten het hebben van de vechtlust en mentaliteit. De spelers hebben echt heel hard gewerkt en samen gestreden als een hecht blok. Er zijn spelers die nog groeien en beter worden, dus bekijken we het match per match."