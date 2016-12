Opmerkelijk: hooligans van Beerschot en Antwerp, Lierse en Mechelen, Ajax en Feyenoord trekken samen ten strijde tegen terreur

Foto: © Photonews

Een opmerkelijk verhaal van kerstsfeer wordt het in Antwerpen. Terreur is de verzoenende factor tussen hooligans van flink wat rivaliserende clubs. Het wordt druk in Antwerpen!

Er bestaat al eventjes een besloten Facebookgroep Hools Against Terrorism. Hooligans uit verschillende ploegen in binnen- en buitenland zitten daarin verenigd om te strijden tegen terrorisme, iets waarmee we anno 2016 meermaals werden geconfronteerd.

Bernd De Herdt - zelf supporter van Beerschot - roept iedereen op om de stad Antwerpen te beschermen tegen een eventuele terroristische aanslag.

Om ons land te beschermen willen we ons verenigen

“Om ons land te beschermen willen we ons verenigen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. Opmerkelijk: De Herdt kreeg al meer dan 300 toezeggingen uit verschillende hoeken. "Hooligans van Antwerp, Malinwa, Lierse, Dortmund, Dresden, Feyenoord en Ajax Amsterdam hebben al laten weten dat ze naar Antwerpen willen komen."

Moet de politie dan niet vrezen dat de supporters onderling zullen vechten? Neen, zo blijk. "De onderlinge rivaliteit is geen probleem. We hebben duidelijk afgesproken dat we elkaar niet zullen lastigvallen. Wie rel zoekt, wordt eruit gegooid."