Zaalvoetballegende doet ook zelf mee aan Soccer Trophy: "Iedereen kapotspelen? Neen, het is te lang geleden"

Foto: © SDG

Karim Bachar, voormalig Rode Duivel in het futsal, is de peter van de Soccer Trophy. Hij neemt vandaag (dinsdag) ook deel aan het tornooi bij de veteranen.

Karim Bachar neemt ook zelf mee met een veteranenploeg. "Of we iedereen gaan kapotspelen? Neen hoor, het is al drie jaar geleden dat ik gestopt ben", lacht Bachar. "Ik speel wel af en toe nog met een ploegje, dus spelen we dinsdag mee."

"Als coach neem ik ook niet meer deel aan de trainingen. Vroeger wel, maar meetrainen én aanwijzingen geven, is niet ideaal", aldus de oefenmeester van FT Antwerpen. 'Veteranen' is overigens een relatief begrip. Je kan immers al vanaf dertig jaar deelnemen in die categorie.

Geen toegespitste scouting

Het tornooi is er ook qua niveau op vooruitgegaan. "Er komen steeds meer spelers op af die op een degelijk niveau spelen. Veel spelers willen in de winterstop immers nog wat plezier maken met vrienden."

Toch gebruikt hij het evenement niet als scouting. "Neen, niet echt. Het is toch nog iets tussen veld en zaalvoetbal. Het blijft met boarding en op een soort gras. Naar de jeugd kijken we uiteraard wel wat meer."