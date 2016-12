Nieuwkomer bij Antwerp met Beerschot-verleden maakt zich geen zorgen: "Geen titel is wel gefaald"

Het grootste transfernieuws van de dag kwam deze week uit eerste klasse B. Daar maakte Faris Haroun de overstap van Cercle Brugge naar Antwerp. En hij mikt hoog.

"Ik denk dat ik een stap vooruit zet", was Haroun in een eerste reactie aan onze redactie duidelijk. "Het project van Patrick Decuyper en uiteraard de aanwezigheid van Wim De Decker hebben me overtuigd."

Ben vooral Brusselaar

Al beseft Haroun dat de druk bij stamnummer 1 groot wordt: "Ja, als we de titel niet halen, dan hebben we gefaald. Dat heeft Decuyper ons ook al verteld. Maar met de fans - een extra wapen - moet het ons lukken om die tweede periode te pakken."

Haroun heeft een verleden bij Beerschot, maar daar maakt hij zich geen zorgen over: "Ik ben vooral van Brussel. Ik geef mijn bloed, zweet en tranen voor elke ploeg waar ik speel én respecteer het logo. Dat was het geval bij Racing Genk, Germinal Beerschot, Cercle en nu ook Antwerp."