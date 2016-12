OFFICIEEL: Zulte Waregem-talent trekt naar Brugge

Bij Cercle Brugge blijft men niet bij de pakken zitten na het vertrek van kapitein en sterkhouder Faris Haroun. De Vereniging huurt een talent van Zulte Waregem.

De 21-jarige middenvelder speelde in 2014/2015 nog meer dan vijfhonderd minuten in eerste klasse, maar kwam de voorbije twee seizoenen amper aan spelen toe. De keuze voor een uitleenbeurt is dan ook logisch.

Bij Cercle Brugge zijn ze tevreden met de transfer. "Sebastiaan is een talentvolle middenvelder en hij kan zowel centraal als op de flanken spelen. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes bij Cercle Brugge!"

Brebels wordt gehuurd tot het eind van het seizoen.