Vreemd verhaal: Barça-speler loopt blessure van drie weken op tijdens 'sportloze' kerstvakantie

Net als de jongens uit de Jupiler Pro League, hebben ook de spelers van FC Barcelona er enkele dagen vakantie opzitten. Maar bij de Blaugrana keken ze toch raar op.

Zo keerde Jasper Cillessen met een dijbeenblessure terug terwijl hij gezond en wel met vakantie ging, aldus Mundo Deportivo. De Nederlandse doelman staat bijgevolg drie weken aan de kant.

Een vreemd verhaal, want Cillessen had geen sportieve verplichtingen opgelegd gekregen door Barça. Erger nog. De goalie zou onder de lat mogen plaatsnemen in de dubbele confrontatie (op 5 en 11 januari) met Athletic Bilbao voor de Copa del Rey, maar dat plan lijkt nu in het water te vallen.

Cillessen ruilde Ajax afgelopen zomer in voor Barcelona. Daar werd hij de doublure van Marc-André ter Steegen.