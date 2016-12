El Toro legt toekomstplannen uit en getuigt: "Cafébaas beleeft meer dan profvoetballer"

Je zou het bijna vergeten, maar Bjorn Ruytinx werd wel degelijk geboren in Herk-de-Stad en dus is El Toro een rasechte Limburger. Maar tien seizoenen Leuven hebben er danig ingehakt. In die stad komt hij steeds opnieuw tot leven. "Met de smile op het gezicht."

Na een decennium bij OH Leuven, waarmee hij van derde naar eerste klasse ging, trok hij naar KV Oostende. In eerste klasse moest hij echter niet op al te veel speelkansen rekenen, waarna hij vorig seizoen naar Beerschot-Wilrijk trok.

"Het wordt steeds moeilijker om mee te blijven draaien in het profvoetbal. Ik ben ondertussen 36 jaar en dat voel je wel", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Misschien moet ik nog een reeks zakken, want ik kom niet vaak meer aan spelen toe bij Beerschot-Wilrijk. Maar ik heb nog een contract voor volgend seizoen, we zien wel wat er uit de bus valt."

Dit is mijn nieuwe thuis in mijn favoriete stad

Ondertussen amuseert hij zich wel rot in Café Sport in Leuven: "De horeca zit natuurlijk een beetje in mijn bloed, ik heb zelfs nog hotelschool gevolgd. Ik word echt gelukkig van Leuven. Als ik het logo van Stella Artois zie, dan krijg ik een 'smile' op mijn gezicht."

Al is het ook wel iets speciaals, dat leven in de horeca: "Ik kan over acht jaar profvoetbal een dik boek schrijven, maar na vier maanden als cafébaas kan ik al een even dik boek schrijven. Veel meegemaakt en veel gezien in een korte tijd, maar met veel plezier. Dit is mijn nieuwe thuis in mijn favoriete stad."