Celtic stuurt fans met geweldig gevoel 2017 in na zege tegen rivaal (met beelden)

Foto: © photonews

Nu Glasgow Rangers terug op het hoogste niveau speelt, is één van de meest geladen derby's van Europa terug van weggeweest. Op de allerlaatste dag van het jaar stonden Rangers en Celtic terug tegenover elkaar.

Kenny Miller stuurde de thuisploeg meteen de goeie kant op met een vroege goal. De ervaren rot is zo de eerste die voor drie teams kan scoren in The Old Firm. Sinds het faillissement van Rangers gaat het immers om een nieuw team. Bekijk hieronder zijn goal, opgelet het laden van alle filmpjes in dit artikel kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Rangers lead Celtic in the #OldFirmDerby



It's only the veteran Kenny Miller who's there to tap home....pic.twitter.com/tuCpj9YeZN — Bookmaker Ratings (@bookieratings) December 31, 2016

Toch kwam Celtic nog terug in het hol van de leeuw. Dé man was Scott Sinclair, hij gaf de assist voor een prachtgoal van Dembélé én werkte ook de winning goal over de lijn. Celtic loopt zo al negentien punten uit op de stadsrivaal met nog een wedstrijd tegoed.