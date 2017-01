'Anderlecht en Club Brugge richten hun vizier op dezelfde speler'

De Belgische topclubs willen zich in januari versterken met het oog op play-off 1 en de strijd om de landstitel. En dan gebeurt het wel eens dat onze ploegen bij hetzelfde target uitkomen.

Zo zou Simon Tibbling zowel in de belangstelling van Anderlecht als Club Brugge staan. Het Laatste Nieuws laat weten dat blauw-zwart de voorbije weken informatie inwon over de 22-jarige middenvelder van FC Groningen.

Het Nieuwsblad meldt dan weer dat ook paars-wit nadrukkelijk op zoek is naar versterking op die positie. De Zweedse jeugdinternational is intussen aan zijn derde seizoen bezig bij Groningen. In elf competitieduels startte hij negen keer in de basis. Eén keer deed hij ook de touwen trillen tegen PEC Zwolle.