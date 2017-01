Beloftevolle aanvaller koos bewust voor een (tijdelijk) vertrek bij Club Brugge: "Ik zou toch geen kans krijgen"

Club Brugge-aanvaller Dylan Seys komt dit seizoen op huurbasis over voor FC Twente. Daar kwam hij zowel bij de hoofdmacht als het beloftenteam al in actie.

De 20-jarige Kortrijkzaan koos bewust voor een uitleenbeurt. "Club Brugge wist dat ik weg wou en daarom kon ik ook niet aan de voorbereiding beginnen met de A-kern. Blijven was voor mij geen optie, want ik wist dat ik er toch geen kans zou krijgen", maakt hij duidelijk in de Krant van West-Vlaanderen.

"Vorig jaar had ik een goede voorbereiding, maar kreeg ik geen speelminuten. Ik had verschillende opties: topploegen in Israël, Schotland, The Championship."

Twente bleek slimme zet

Uiteindelijk viel de keuze op de club uit Enschede. "Toen ik die naam hoorde… Ik wist dat het een jonge ploeg zou zijn en dat alles heropgebouwd moest worden, maar ik ben heel tevreden dat ik die stap gezet heb. Ook de mentaliteit is uitstekend, helemaal anders dan in Israël (daar speelde Seys voor Apoel Acre, red.)".