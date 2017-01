Gaat de bal nu helemaal aan het rollen? 'Tweede Rode Duivel kan voor 45 miljoen euro naar China'

Foto: © photonews

De Chinese markt is weer hotter dan ooit tevoren. Zeker nu ook Axel Witsel op het punt staat om naar Azië te trekken. En de middenvelder is misschien niet de enige Rode Duivel.

Beijing Gouan diende bij Crystal Palace een bod van ruim 45 miljoen euro binnen voor Christian Benteke, aldus The Sun. Bij de Chinese hoofdstedelingen ligt een weekloon van 180.000 euro klaar. Even ter verduidelijking: Axel Witsel gaat in China 350.000 euro opstrijken per week.

Of Cyrstal Palace Big Ben ook laat gaan en hij dergelijke overstap ziet zitten, moet blijken. The Eagles betaalden deze zomer 30 miljoen euro aan Liverpool om Benteke over te nemen. Ondertussen scoorde onze landgenoot al acht keer voor zijn nieuwe werkgever.