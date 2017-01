AA Gent draaide de geldkraan open voor een nieuwe doelman, daar heeft Jacob Rinne het volgende over te zeggen

AA Gent draaide de geldkraan vol open om doelman Lovre Kalinic voor ruim drie miljoen euro in te lijven. Een transfer die ook een signaal betekende voor huidige goalies Jacob Rinne en Yannick Thoelen.

De 22-jarige Rinne kwam in de zomer over van het Zweedse Örebro SK, maar de goalie kon in de Arteveldestad nooit overtuigen. Met het resultaat dat Gent op zoek ging naar een nieuw sluitstuk. "Dat is natuurlijk nooit leuk", reageert Rinne bij Fotbolsskanalen op de Gentse aankoop.

"Maar in een hoekje liggen kniezen en sterven is geen optie. Ik verwacht dat hij zal spelen, anders zal de club niet zo iemand in huis halen. Maar ik wil laten zien dat ik verdien om in doel te staan."

Aanpassing

"Uiteraard maakte ik fouten, zoals in de Europa League tegen Shakhtar Donetsk. Maar over de hele lijn bekeken deed ik het goed. Het gaat in België een stuk sneller dan in Zweden. Daar moest ik me aan aanpassen."