Sporteconoom over transfer Witsel: "Voor 18 miljoen euro per jaar kan je wel verdragen dat je geen Rode Duivel meer zal zijn"

Axel Witsel trekt voor 20 miljoen euro naar China, waar hij zo'n 18 miljoen euro per jaar zal verdienen bij Tianjin Quanjian. Spelers die op de top van hun kunnen naar China vertrekken: een nieuwe trend?

"Eerst waren het de bijna gepensioneerde spelers die naar China trokken", zegt sporteconoom Trudo Dejonghe aan Sporza. "Maar nu wordt het ook interessant voor topspelers. Als spelers kunnen kiezen tussen een zware competitie zoals de Premier League en de veel lichtere Chinese competitie, waar ze drie keer zoveel verdienen, dan zullen er velen zijn die voor het tweede zullen kiezen."

"Witsel had met zijn transfer naar Zenit eigenlijk al een stap gezet naar een minder bekende competitie, waar veel geld te verdienen was", weet Dejonghe. "Voor het grote geld hoeft hij niet naar Italië te gaan, dat is maar voor het prestige. En als je enkel maar aan je bankrekening denkt, kan je ook in Qatar spelen, in het zand."

"Voor Witsel zou dat wel een hypotheek zijn op zijn internationale carrière", denkt de sporteconoom. "Maar voor 18 miljoen euro per jaar kan je het misschien wel verdragen dat je na een tijdje geen Rode Duivel meer bent."