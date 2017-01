Standard met de grove borstel door zijn kern van 34 man: 2 huurlingen definitief weg, 3 spelers in de etalage en nog 2 anderen worden uitgeleend

Voor Standard rest na de winterstop enkel nog de strijd om play-off 1. En dus hebben de Rouches lang geen 34 spelers nodig om op één front te strijden.

Het bestuur grijpt dan ook in. Het Laatste Nieuws schrijft dat Standard huurlingen Elderson en Bahlouli reeds terugstuurde naar Monaco. Wallyson keerde dan weer terug naar Sporting Lissabon. Het drietal werd gehuurd.

Voorts ziet het ernaar uit dat het Luikse verhaal over is voor Arslanagic, Touré en Yattara. Die laatste zou naar het Franse Auxerre kunnen. De voormalige eersteklasser bengelt nu onderaan in de Ligue 2.

Broers Mmaee

Tot slot wordt nog naar een oplossing uitgekeken voor de broers Samy en Ryan Mmaee. Standard wil de youngsters tijdelijk ergens stallen. Ryan mocht in de eerste seizoenshelft regelmatig zijn opwachting maken.