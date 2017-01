Oostende wil af van 'onprofessionele' voormalige sterkhouder

Wat is er toch aan de hand in het hoofd van Andile Jali. De Zuid-Afrikaan verbaasde vriend en vijand de voorbije seizoenen, maar kwam dit seizoen nog maar één keer aan de bak. Nu hengelt hij zelf naar een transfer.

In 2014 kostte hij nog één miljoen euro. Toen was het een teken dat het menens was voor Marc Coucke met KV Oostende. Jali groeide uit tot een absolute sterkhouder naast Siani op het middenveld, maar de laatste tijd gaat het van kwaad naar erger.

Hij wordt een gebrek aan professionalisme verweten en zou nu terug kunnen naar Orlando Pirates, de Zuid-Afrikaanse topclub waar hij vandaan komt. Als Oostende nog geld voor de begaafde middenvelder wil, moet het haast maken. Deze zomer loopt zijn contract immers af.