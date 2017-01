Cercle staat dichtbij overname door rijke Rus

Zwicht een Belgische traditieploeg binnenkort voor Franse (en Russische) miljoenen? Dat is alvast wat er in Brugge met de Vereniging aan het gebeuren is.

Toegegeven, de plotse transfers op huurbasis van drie talenten van AS Monaco richting Cercle Brugge, tegelijk dan nog, kwamen als een verrassing. Moest AS Monaco de Vereniging helemaal overnemen, zou intussen minder verrassend zijn.

Bruggeling dichtbij bestuur Monaco

De Raad van Bestuur stond al langer open voor een overname van de tweede ploeg in Brugge, die nog niet veel plezier beleefde aan het verblijf in Eerste Klasse B en de heenronde zelfs op de laatste plaats afsloot. Bovendien hebben beide clubs een link.

De raadgever van de rijke Russische voorzitter van AS Monaco, Filips Dhondt, is immers een Bruggeling.