Mertens ziet extra concurrent tekenen bij Napoli én wekt zelf interesse op

Foto: © photonews

Dries Mertens wacht nog altijd op een nieuw contract in Napoli en zag er vandaag nog een concurrent bijkomen in de havenstad. Leonardo Pavoletti maakt de overstap, maar ook voor Mertens zijn er kapers op de kust.

De Belg gooide hoge ogen met zeven goals in twee wedstrijden toen hij diep in de spits moest 'depanneren' voor de geblesseerde Arkadiusz Milik. Toch zocht Napoli naarstig naar een oplossing om de geblesseerde Milik te vervangen.

Die heeft het nu gevonden in de vorm van Leonardo Pavoletti. Die maakte vorig seizoen nog 14 goals bij Genoa, maar kwam dit seizoen amper in actie. Drie goals in negen wedstrijden is zijn oogst tot nu toe. Het is voorzitter Aurelio De Laurentis die de transfer aankondigde.

Mertens zelf zou dan weer in de belangstelling staan van onder meer Everton, Ajax en Liverpool. De Belg wacht nu al een tijdje op een nieuw contract in Napels, maar zou niet meteen willen vertrekken. Al kan onzekerheid over zijn toekomst uiteraard een motivatie zijn.