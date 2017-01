Anderlecht-spits krijgt deadline mee voor transfer: "Drie dagen"

Foto: © photonews

Bij Anderlecht zit Hamdi Harbaoui op een zijspoor en hij trekt ook niet naar de Afrika Cup. Alle tijd dus om een transfer voor te bereiden. Toch moet het snel gaan.

De belangrijkste kandidaat-overnemer, Charleroi, wil immers niet te lang wachten. "Harbaoui blijft een serieuze piste", aldus algemeen manager Mehdi Bayat in Het Nieuwsblad. "Ik hoop onze zoektocht naar een nieuwe spits af te ronden voor de stage."

Flop

Dat is dus nog welgeteld drie dagen. Harbaoui zou graag in België blijven, al kan zijn hoog loon een probleem vormen voor de meeste clubs. Ook vanuit Arabische clubs is er interesse, maar daar gaat de voorkeur van Harbaoui niet naar uit.

Zijn transfer naar Anderlecht kan een totale mislukking genoemd worden. De Tunisische aanvaller speelde amper 176 competitieminuten en scoorde één doelpunt.